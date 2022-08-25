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В Азербайджане в перечень специальностей по уровню магистратуры добавлена журналистика

Общество Материалы 25 августа 2022 17:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане в перечень специальностей по уровню магистратуры добавлена журналистика

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БАКУ /Trend/ - В перечень специальностей по уровню магистратуры высшего образования добавлена специализация "Журналистика".

Об этом говорится в пояснении к постановлению №327 Кабинета министров Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Отмечено, что в настоящее время для удовлетворения потребности в специалистах в области журналистики, обладающих фундаментальными знаниями, навыками и компетенциями в различных областях, есть необходимость в специализации "Журналистика" на уровне магистратуры. В связи с этим указанным постановлением Кабинета министров в перечень специальностей магистратуры высшего образования добавлена специализация "Журналистика".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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