Завтра в Баку будет ветрено и местами дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами возможны дожди, ветер порывистый северо-западный, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 23-26, в Баку ночью - 18-20, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных и предгорных районах возможен град, ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 25-29, в горах ночью – 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)