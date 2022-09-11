Азербайджанский борец Ульви Ганизаде завоевал серебряную медаль на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - В Белграде, столице Сербии, продолжается чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг), вступивший в борьбу со второго этапа, победил казахстанца Ибрагима Магомедова со счетом 4:2. Представитель сборной Азербайджана в четвертьфинале досрочно победил болгарина Дейвида Димитрова - 10:0.

Азербайджанский борец в полуфинале встретился с турком Сельчуком Джаном. Ганизаде выиграл у соперника со счетом 4:3 и вышел в финал. В решающем поединке Ганизаде встретился с сербом Али Арсаланом. Азербайджанский борец, проигравший сопернику, завоевал серебряную медаль.