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В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека

Общество Материалы 19 сентября 2022 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 70 случаев заражения коронавирусом, 83 человека вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 050 человек вылечились, 9 886 – скончались, число активных больных составляет 1 652.

За последние сутки в стране проведены 1 788 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 217 551.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека
В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека
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