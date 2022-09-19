В Азербайджане выявлены еще 70 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 70 случаев заражения коронавирусом, 83 человека вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 819 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 808 050 человек вылечились, 9 886 – скончались, число активных больных составляет 1 652.

За последние сутки в стране проведены 1 788 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 217 551.

(Перевод: Нубар Кулузаде)