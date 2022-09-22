Азербайджано-турецкий бизнес-форум в сфере здравоохранения расширит наше сотрудничество - Фахреттин Коджа

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан являются двумя важными центрами силы, усиливающими свое влияние в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа во время церемонии открытия азербайджано-турецкого бизнес-форума и выставки в области здравоохранения.

Он отметил тесное сотрудничество двух стран также в связи с пандемией COVID-19.

«Я надеюсь, что этот форум расширит наше текущее сотрудничество и подготовит почву для создания новых планов», - сказал Коджа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)