БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 709 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 157, вторую - 131, три и более - 364, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 57 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 884 943. Первую дозу вакцины получили 5 380 158, вторую - 4 866 628, три и более - 3 376 822, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 335 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)