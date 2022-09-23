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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 23 сентября 2022 16:41 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 709 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 157, вторую - 131, три и более - 364, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 57 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 884 943. Первую дозу вакцины получили 5 380 158, вторую - 4 866 628, три и более - 3 376 822, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 335 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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