Шахматы очень хорошо развиты в Азербайджане - Нона Гаприндашвили (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Шахматы очень хорошо развиты в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказала в субботу журналистам грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, принявшая участие в международном шахматном турнире «Shusha Chess 2022» 21-24 сентября в городе Шуша.

«Я уезжаю из города Шуша с хорошим настроением. Когда я принимаю участие в турнирах, я отдыхаю, набираюсь положительных эмоций и это продлевает мою жизнь. Здесь очень красиво, хорошая публика, мне кажется, для проведения турниров этого достаточно. Мне очень понравилось открытие и закрытие турнира, все было на высшем уровне. Я буду и в дальнейшем принимать участие в турнирах по шахматам, организованным Азербайджаном»,- сказала шахматистка.

Гаприндашвили подчеркнула, что много раз бывала в Азербайджане.

«Я здесь была и как шахматистка, и даже была приглашена в качестве гостя. Я играла против азербайджанской шахматистки. Стоит отметить, что мужчины-шахматисты Азербайджана очень сильные. Этот вид спорта хорошо развит в вашей стране и я хочу пожелать женщинам-шахматистам успехов. Учитывая, что в Азербайджане сильная конфедерация, они достигнут этого очень быстро», - сказала она.

Отметим, что турнир был организован министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.