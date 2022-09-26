Дело об избиении учительницы в Геранбое передано в прокуратуру

БАКУ /Trend/ - Заявление по факту избиения директором средней школы села Кяляк Геранбойского района учительницы начальных классов направлено в прокуратуру для проведения расследования.

Об этом Trend сообщил в понедельник главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов.

"Дело передано в прокуратуру Геранбойского района. Расследование по делу продолжается", - сказал он.

Отметим, что утром 22 сентября в районный отдел полиции обратилась учительница начальных классов средней школы села Кяляк Геранбойского района Фатма Мусаева, сообщив, что ее избил директор школы Джахангир Алаббасов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)