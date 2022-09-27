Наши герои несгибаемы - мать Полада Гашимова

БАКУ /Trend/ - Наши герои несгибаемы.

Как сообщает Trend, об этом сказала мать Национального героя Азербайджана, шехида генерал-майора Полада Гашимова.

"Прошло уже два года, но наша рана все еще свежа. Родителям очень тяжело. Да упокоит Аллах душу каждого из шехидов", - сказала мать Национального героя.

Полад Гашимов (02.01.1975 – 14.07.2020) родился в селе Вендам Габалинского района Азербайджана. Генерал-майор, начальник штаба 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Азербайджана. Участник Карабахской войны и боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года. Дважды кавалер ордена "За службу Отечеству" (2014, 2016). За годы службы был также награжден 12 медалями. Геройски погиб 14 июля 2020 года во время пресечения военных провокаций Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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