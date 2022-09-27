БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1017 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 324, вторую -156, три и более - 458 третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 79 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 887 596. Первую дозу вакцины получили 5 380 903, вторую - 4 867 097, три и более - 3 378 072, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 524 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)