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В новой структуре АН Азербайджана численность работников составляет треть от прежнего числа

Общество Материалы 4 октября 2022 12:13 (UTC +04:00)
В новой структуре АН Азербайджана численность работников составляет треть от прежнего числа

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В новой структуре Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) численность работников составляет треть от прежнего числа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам вице-президент НАНА Иса Габиббейли.

По его словам, этот баланс сохраняется и в президиуме.

Габиббейли отметил, что НАНА является структурой, координирующей научную деятельность, обобщающей результаты исследований других научных учреждений Азербайджана и принимающей в связи с этим соответствующие решения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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