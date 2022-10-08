Турецкая газета Hürriyet о новых совместных проектах DHA и АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend и информационное агентство Demirören (DHA) - одна из влиятельных медиа-структур Турции, расширяя сотрудничество, запускают новые проекты. Директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор DHA Джелал Коркут подписали два соглашения.

Как передает Trend, об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Было отмечено, что АМИ Trend организует работу азербайджанской и англоязычной версий информационного ресурса DHA, который будет действовать в Турции. Второе соглашение предусматривает сотрудничество между DHA и Trend в сфере информационных технологий (ИТ). Так, программное обеспечение, разработанное профессиональной ИТ-командой АМИ Trend, будет использоваться в проекте, подготовленном DHA.

Выступая на церемонии подписания, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова подчеркнула, что в результате усилий Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, направленных на развитие азербайджанских медиа, сегодня азербайджанские медиа вступили в действительно важный этап развития и подписанные между АМИ Trend и DHA соглашения будут способствовать дальнейшему расширению связей между Турцией и Азербайджаном в сфере СМИ.

На церемонии, состоявшейся в АМИ Trend, генеральный директор DHA Джелал Коркут рассказал о важности сотрудничества и подчеркнул, что подписанные соглашения откроют двери для дальнейшего сотрудничества между медиа-структурами тюркских государств, а также продемонстрируют всему миру пример совместной деятельности.

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид, выразив удовлетворение сотрудничеством между информационным агентством Demirören и АМИ Trend, сказал, что соглашения подписанные между двумя информационными агентствами, принесут новые успехи как азербайджанским, так и турецким СМИ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)