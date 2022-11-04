В Азербайджане предлагается увеличить размер студенческих стипендий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено увеличить размер студенческих стипендий.

Как сообщает в пятницу Trend, с этим предложением выступил депутат Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год» на совместном заседании парламентских комитетов.

Новрузов отметил, что размер студенческих стипендий должен быть приведен в соответствие с прожиточным минимумом.

Напомним, что в законопроекте прогнозируются доходы государственного бюджета на 2023 год в размере 30,7 миллиарда манатов, что на 5,2 процента больше, чем в 2022 году, и на 16,4 процента больше, чем в 2021 году, что является самым высоким показателем за всю историю Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)