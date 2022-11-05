Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)

Общество Материалы 5 ноября 2022 21:46 (UTC +04:00)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сегодня состоялась концертная программа, посвященная 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщает в субботу Trend, на мероприятии, на котором присутствовали участие участники Отечественной войны Азербайджана, сотрудники СГБ, курсанты Академии имени Гейдара Алиева СГБ и военнослужащие воинской части СГБ, была представлена ​​патриотическая культурная программа с участием известных деятелей культуры и искусства.

Концертная программа была встречена публикой с большим интересом и воодушевлением.

В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
В Культурном центре СГБ Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости