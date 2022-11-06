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В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 6 ноября 2022 18:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - При организации Автомобильной федерацией Азербайджана по трассе Баку-Шамаха-Исмаиллы прошла езда по бездорожью «Offroad», посвященная Дню Победы.

Как сообщает в воскресенье Trend, езда, проведенная при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие», стартовала перед Центром Гейдара Алиева в Баку и завершилось в селе Буровдал Исмаиллинского района, расположенном на высоте 1634 метра над уровнем моря.

В завершение езды участники мероприятия вручили различные подарки учащимся средней школы села Буровдал Исмаиллинского района.

В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане по случаю Дня Победы организована езда внедорожников (ФОТО/ВИДЕО)
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