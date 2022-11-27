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В Шахдаге выпал снег

Общество Материалы 27 ноября 2022 11:55 (UTC +04:00)
В Шахдаге выпал снег

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БАКУ /Trend/ - Погодные условия в Азербайджане были нестабильными, местами шел дождь, в Шахдаге выпал снег.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии, передает в воскресенье Trend.

Количество осадков в Балакене составило до 10,0 мм, в Шахбузе, Агдаре - до 9,0 мм, в Гахе - до 8,0 мм, в Шамкире - до 6,0 мм, в Шаруре - до 5,0 мм, в Закатале, Нахчыване, Джульфе - до 4,0 мм, Шеки, Садераке, Гяндже, Джейранчоле, Бейлагане., Дашкесане, Шахдаге, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Ордубаде, Бине до 3 мм.

Сообщается, что нестабильная, дождливая погода сохранится в первой половине следующей недели.

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