В миннауки и образования Азербайджана рассказали о строительстве школ в Карабахе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Шуше начато строительство полной средней школы №1 на 960 ученических мест. Строительные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что также разрабатывается проектно-сметная документация Шушинской реальной школы. Школа будет восстановлена за счет средств бюджета на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Строительство Физулинского профессионального лицея планируется начать в следующем году, разрабатывается проектно-сметная документация. Кроме того, в новом учебном году в городе Физули планируется завершить строительство полной средней школы на 960 ученических мест, в настоящее время ведутся работы по закладке фундамента, сказали в ведомстве.

Было отмечено, что завершено строительство общеобразовательной школы на 144 ученических мест в поселке Суговушан и идут подготовительные работы к открытию. Строительство полных средних школ на 960 ученических мест в Кяльбаджаре и Зангилане планируется начать в следующем году. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Также в ведомстве сказали, что запланированы проектирование, восстановление и капитальный ремонт здания полной средней школы № 2 в городе Лачин, начаты строительные работы. Запланирован капитальный ремонт здания полной средней школы в селе Забух Лачинского района и начаты строительные работы.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 16 ноября, утвержден План мероприятий I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Согласно Плану мероприятий, министерству науки и образования Азербайджана поручено подготовить предложения по строительству и восстановлению образовательных учреждений в населенных пунктах в соответствии с документами территориального планирования на 2022-2026 годы.

Отмечается, что в Шушинском районе планируется строительство и восстановление 7, Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

(Перевод: Нубар Кулузаде)