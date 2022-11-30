Посольство Германии собирается организовать в Баку показ антитурецкого фильма

БАКУ /Trend/ - Посольство Германии совместно с представительством ЕС в Азербайджане намерено организовать показ фильма "Sisters Apart" в бизнес-центре Landmark.

Как сообщает в среду Trend, в фильме, снятом на антитурецкую тематику, повествуется о девушке по имени Рожда, проходящей подготовку в военном лагере курдских вооруженных формирований в Ираке.

Ранее планировалась демонстрация этого фильма в кинотеатрах Баку. Однако кинотеатры отказались от показа антитурецкого фильма. После этого посольство Германии в Баку объявило, что фильм будет показан в бизнес-центре "Landmark". Вызывает недоумение разрешение руководства Landmark на показ антитурецкого фильма, пропагандирующего террор.

Идея показа антитурецкого фильма не приветствуется общественностью. Показ в Баку фильма, нацеленного против братской страны, недопустим.

Эта инициатива посольства Германии является шагом, пропагандирующим террор, а также шагом против братской Азербайджану Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)