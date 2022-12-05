Гидрометбюро о погоде в Азербайджане до конца недели

БАКУ /Trend/ - Нестабильная, дождливая погода сохранится в Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели.

Об этом в понедельник сообщила Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова.

"В результате вхождения циклона арктического происхождения и холодного атмосферного фронта в настоящее время на территории страны наблюдается дождливая и холодная погода, температура воздуха понизилась, и сейчас она на три градуса ниже климатической нормы. В течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами мокрый снег, умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, а в горах и предгорьях – снег", - сказала она.

По словам Мамедовой, нестабильная погода сохранится в регионах до полудня 7 декабря, а в Баку и на Абшеронском полуострове - до конца недели.

(Перевод: Фидан Мустафаева)