Организация трамвайного и троллейбусного движения в Баку относится к долгосрочным планам - Маис Агаев

БАКУ /Trend/ - Организация трамвайного и троллейбусного движения в Баку относится к долгосрочным планам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что в настоящее время общественный транспорт в Баку состоит из метро и автобусов, ранее же в столице функционировали также трамваи и троллейбусы.

"Число жителей столицы значительно возросло. По неофициальным данным, в Баку проживает 5 миллионов человек. Мы так же сторонники организации трамвайного и троллейбусного движения. Насколько нам известно, этот вопрос был включен в генплан города. Однако это относится к долгосрочным планам”, - сказал Агаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)