В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 58 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, один - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 749 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 444 человека вылечились, 9 984 – скончались, число активных больных составляет 321.

За последние сутки в стране проведены 1 348 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 391 267.

(Перевод: Нубар Кулузаде)