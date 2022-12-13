В Азербайджане проводится работа в сфере регулирования ввоза лекарств для личного пользования (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проводится работа в сфере регулирования ввоза лекарств для личного пользования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В связи с этим начата совместная работа с министерством здравоохранения и в ближайшее время этот проект будет представлен в правительство", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)