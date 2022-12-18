Зимний туризм в Азербайджане - из каких стран самый большой приток туристов?

ГУСАР /Trend/ - В зимний сезон больше всего туристов приезжает в Азербайджан из России, Турции, Ирана и арабских стран.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на церемонии презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону, сообщила заведующая сектором туристических продуктов Бюро туризма Азербайджана Гюнель Бадалова.

По ее словам, иностранные туристы составляют 40 процентов от лиц, пребывающих в отелях регионов зимнего туризма.

"Иностранные туристы в основном отправляются на зимний отдых в северные и западные регионы. Кроме того, привлекают туристов лечебные

ванны в Нафталане, древние бани в Баку, организованные в столице ярмарки", - сказала она.