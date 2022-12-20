О модернизации управленческой среды и кадровой политике на госслужбе - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - Эффективное использование человеческого капитала, повышение потенциала госслужащих, занятие вакантных должностей в государственных органах, а также непрерывное профессиональное развитие служащих являются актуальными вопросами процесса реформирования государственной службы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на международном семинаре "Управление человеческими ресурсами на основе достижений в государственной службе в XXI веке".

Она отметила, что целью семинара является обмен соответствующими знаниями и информацией о передовых практиках в политике и процессах управления человеческими ресурсами.

"Следующим этапом проводимой в этом направлении политики можно считать конкурс Yüksəliş (Восхождение), организованный с целью создания резервной базы кадров в Азербайджане, и организацию программ наставничества для победителей. Формирование банка кадров молодых управленцев служит целенаправленной и точной интеграции зрелых человеческих ресурсов в существующую систему управления в соответствии с современными стандартами. Подобные мероприятия приведут к модернизации управленческой среды и кадровых отношений.

Политика, проводимая в соответствии с этой стратегической линией, сегодня успешно применяется и на государственной службе в Азербайджане", - добавила Аббасзаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)