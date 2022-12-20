В Азербайджане обновляются больничные лаборатории (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Стандартизация лабораторий медицинских учреждений", реализуемого Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начато полное обновление лабораторий подведомственных медицинских учреждений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

По его словам, в рамках проекта согласно международным стандартам реорганизованы медицинские лаборатории в Сумгаитском центре медицины, Сальянской центральной районной больнице, Абшеронской центральной районной больнице, в Научно-исследовательском институте педиатрии им. Фараджовой, Научно-исследовательском институте кардиологии и в других медицинских учреждениях.

Он отметил, что начали работу отделы биохимии, гематологии, микробиологии и иммунологии Центральной лаборатории. По его словам, деятельность центральной лаборатории организована в соответствии с требованиями предварительного, аналитического и постаналитического этапов. С целью минимизации человеческого фактора и возникновения ошибок на всех этапах, система полностью автоматизирована .

“С внедрением автоматизированных систем в несколько раз сократилось время готовности результатов анализа, все анализаторы интегрированы в программное обеспечение ”e-Təbib", обеспечена автоматическая интеграция результатов закодированных тестов в систему.

Амбулаторные и стационарные пациенты смогут получить в полном объеме до 600 лабораторных услуг, включенных в конверт услуг Госагентства по обязательному медицинскому страхованию(ОМС), в соответствии с самыми современными требованиями и протоколами. Пациенты могут получить результаты своих анализов по прибытии в медицинское учреждение, где они сдают анализ, а также онлайн, без посещения учреждения", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)