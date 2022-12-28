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Тарифный совет Азербайджана прокомментировал решение о регулировании цен на лекарства

Общество Материалы 28 декабря 2022 18:58 (UTC +04:00)
Тарифный совет Азербайджана прокомментировал решение о регулировании цен на лекарства

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БАКУ /Trend/ - 28 декабря состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, были приняты решения о ценах на лекарственные средства.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим решением Тарифный совет отметил, что продолжается процесс регулирования цен на лекарственные средства. На сегодняшнем заседании совета были утверждены цены еще на 149 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию. Тем самым количество этих лекарственных средств достигло 13 642.

Целью государственного регулирования является предотвращение роста цен без экономических оснований и достижение оптимальных цен, то есть минимальных цен, обеспечивающих надежное обеспечение населения лекарственными средствами и оптимальную рентабельность субъектов предпринимательства.

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