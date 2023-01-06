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Акция на Лачинской дороге будет продолжаться, пока не будет достигнут результат - начальник Госслужбы

Общество Материалы 6 января 2023 13:11 (UTC +04:00)
Акция на Лачинской дороге будет продолжаться, пока не будет достигнут результат - начальник Госслужбы

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Акция на Лачинской дороге будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"Участники акции требуют предоставления условий для проведения мониторинга на данной территории. Я думаю, акция будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут результат", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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