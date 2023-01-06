Составлено около 3000 протоколов о нанесении ущерба лесам (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За совершение правонарушений в 2022 году составлено 10 124 акта и 2 112 протоколов. Около 3 тысяч из них связаны с нанесением ущерба лесам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года начальник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"В прошлом году было предъявлено исков на 6 миллионов 700 тысяч манатов, из которых было взыскано штрафов на сумму 4 миллонов 662 тысяч 127 манатов",- отметил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)