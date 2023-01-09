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Вуз назначит дату пересдачи для студентов, не попавших на экзамены из-за непогоды

Общество Материалы 9 января 2023 12:38 (UTC +04:00)
Вуз назначит дату пересдачи для студентов, не попавших на экзамены из-за непогоды

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БАКУ /Trend/ - Экзамены зимней сессии в Азербайджанском государственном педагогическом университете продолжаются в соответствии с расписанием.

Как сообщили в понедельник Trend в университете, в настоящее время нет никаких проблем с организацией экзаменов в связи со снежной погодой, которая наблюдается на территории страны и в Баку.

Однако руководство педагогического университета заявляет, что в связи с погодными условиями учитывая возможные проблемы, студентам которые не смогли принять участие в экзамене или опоздавшим на него, будет назначено дополнительное время, или повторный экзамен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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