Агентство Азербайджана проведет вакцинацию диких животных от бешенства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с соответствующими структурами осуществит меры по вакцинации диких животных от бешенства.
Об этом в понедельник Trend сообщили в Агентстве.
Было отмечено, что вакцинация будет проведена на территории Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов с помощью брикетов-приманок в лесных массивах в сельской местности. Была составлена соответствующая карта с указанием маршрута размещения впервые посредством вертолета этих брикетов-приманок.
В связи с этим также были подготовлены плакаты и буклеты предостерегающего характера с целью информирования местных жителей о проводимой посредством брикетов-приманок вакцинации диких животных в лесах на территории указанных районов.
(Перевод: Нубар Кулузаде)