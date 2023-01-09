Агентство Азербайджана проведет вакцинацию диких животных от бешенства (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:17)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с соответствующими структурами осуществит меры по вакцинации диких животных от бешенства.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что вакцинация будет проведена на территории Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов с помощью брикетов-приманок в лесных массивах в сельской местности. Была составлена соответствующая карта с указанием маршрута размещения впервые посредством вертолета этих брикетов-приманок.

В связи с этим также были подготовлены плакаты и буклеты предостерегающего характера с целью информирования местных жителей о проводимой посредством брикетов-приманок вакцинации диких животных в лесах на территории указанных районов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)