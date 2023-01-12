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В Азербайджане утвержден порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования

Общество Материалы 12 января 2023 12:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден порядок прохождения военнослужащими обязательного наркологического обследования

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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок прохождения обязательного наркологического обследования лиц, призванных на срочную действительную военную службу, добровольно поступивших на действительную военную службу по призыву на основании приказа и добровольно поступивших непосредственно в кадровый офицерский состав, а также военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы)".

Как сообщает в четверг Trend, об этом премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

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