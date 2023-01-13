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Назначен новый начальник Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана

Общество Материалы 13 января 2023 16:36 (UTC +04:00)
Назначен новый начальник Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в МВД Азербайджана, приказ об этом подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Приказом министра заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор Сардар Сафаров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана.

Напомним, что бывший начальник Главного управления общественной безопасности МВД генерал-майор Огтай Керимов ранее был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем министра внутренних дел.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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