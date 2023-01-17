Генпрокурор Азербайджана встретился с новоназначенными судьями (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 января состоялась встреча генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева с прокурорскими работниками, назначенными на должности судей.

Об этом сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре.

Открывая мероприятие вступительным словом, генпрокурор отметил осуществление мер в связи с указом главы государства «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года в области повышения эффективности правосудия, предусматривающими дальнейшее усиление судебной защиты прав, учреждение новых коммерческих и иных региональных судов, формирование единой судебной практики и создание рабочих механизмов принципиальной оценки деятельности судей, а также реализацию других важных мер.

В ходе встречи были вручены почетные грамоты прокуратуры Азербайджанской Республики назначенным недавним распоряжением главы государства судьям, среди которых назначенный судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям Вугар Гулиев, Лянкяранского суда по тяжким преступлениям - Неймат Мамедов, судьями Гянджинского суда по тяжким преступлениям - Абдулла Мамедов и Микаил Мамедзаде, Хазарского районного суда - Ильхам Джафарзаде.

Генпрокурор пожелал назначенным судьями сотрудникам прокуратуры успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)