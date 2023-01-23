В Азербайджане меняются нотариальные правила по оформлению недвижимости (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются нотариальные правила по оформлению и государственной регистрации недвижимости.

Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Закон "О нотариате".

Согласно изменению договоры об оформлении на себя или ипотеке имущества, подлежащего государственной регистрации, подтверждаются на основе документов подтверждающих право собственности на оформляемое или заложенное имущество, на автотранспортные средства, а также об их проверке органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти или на основе данных, получаемых в режиме реального времени из электронной информационной системы.

Для заключения одним из супругов нотариально заверенных и (или) зарегистрированных договоров о распоряжении недвижимым имуществом, находящимся в общей собственности, требуется нотариально заверенное согласие второй стороны.

Выписка из государственного реестра недвижимости о совершении нотариальных действий в отношении недвижимого имущества, описание этого имущества, сведения в государственном реестре о зарегистрированных правах на это имущество и об их ограничении (обременении) получаются из государственного реестра через информационную систему электронного правительства в режиме реального времени нотариусом или иными должностными лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в установленных законом случаях. Эти документы и информация отражаются в автоматизированном порядке в электронной форме в соответствующей информационной системе, используемой нотариусом или другими должностными лицами, имеющими право совершать нотариальные действия.

При наличии запрета на имущество договор об оформлении имущества на себя может быть утвержден только при наличии согласия кредитора и получателя на передачу долга на имя получателя имущества.

При утверждении договора залог об оформлении имущества подлежащего регистрации на себя, требуется согласие, предусмотренное частью второй настоящей статьи.

Утверждение договоров о распоряжении недвижимым имуществом, совершение иных нотариальных действий в отношении недвижимого имущества и государственная регистрация имущественных прав осуществляются на основе принципа “одного окна” в порядке, предусмотренном настоящим Законом и законом “О государственном реестре недвижимости”.