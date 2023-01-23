В рамках онлайн-продажи квартир для бывших вынужденных переселенцев забронированы уже 1100 квартир

БАКУ /Trend/ - Из выставленных министерством труда и социальной защиты Азербайджана на онлайн-продажу 1 662 квартир, построенных для бывших вынужденных переселенцев в поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, а также в Абшеронском и Самухском районах, 1 100 уже забронированы.

Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сообщили в Агентстве социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отметим, что 23 января 2023 года в 10:00 началась онлайн-продажа квартир в зданиях, расположенных в бакинских поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах. Продажа квартир через портал ms.sosial.gov.az продлится до 1 июля 2023 года.

Телефон колл-центра для дополнительной информации - 142.

Напомним, что указом главы государства определен порядок продажи квартир, расположенных в многоквартирных домах, построенных по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района города Баку, в поселке Умид Гарадагского района, в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в многоквартирных домах, строящихся в поселке Кюрдеханы и Абшеронском районе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)