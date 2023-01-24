БАКУ /Trend/ - Забронирована уже большая часть квартир, продажа которых началась с 10:00 23 января в режиме онлайн на портале ms.sosial.gov.az.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана, в течение 10 дней со дня бронирования Агентство социальных услуг при министерстве свяжется с каждым гражданином и проинформирует дополнительно о процессе купли-продажи квартиры.

Отметим, что нотариальный договор о купле-продаже будет подписан после полной оплаты гражданином стоимости квартиры.

Квартиры, выставленные на продажу минтруда Азербайджана, можно приобрести и с помощью ипотечного кредита.

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