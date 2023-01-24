Обнародовано число пассажиров автобусных рейсов в Шушу и Агдам

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день регулярными автобусными маршрутами в Шушу и Агдамский район осуществлено 506 рейсов, число пассажиров составило 21 015 человек.

Об этом сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечается, что Шушу посетили 17 021 человек. Из них 11 905 человек отправились рейсом Баку-Шуша-Баку и 5 116 человек рейсом Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли.

Всего в Агдам отправились 3 994 пассажира. Из них 2 013 человек отправились рейсом Баку-Агдам-Баку,а 1 981 человек - рейсом Барда-Агдам-Барда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)