В Азербайджане применение суммы софинансирования страхового случая отложено еще на год

БАКУ /Trend/ - Процедура применения суммы софинансирования убытков или ущерба, причиненных страховым случаем, не покрываемых обязательным медицинским страхованием и выплачиваемых страхователем, откладывается еще на год.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенном изменении в закон "О медицинском страховании", которая была вынесена на обсуждение в рамках сегодняшнего заседания парламентского Комитета по здравоохранению.

Отмечено, что срок применения софинансирования по обязательному медицинскому страхованию откладывается до 1 января 2024 года.

Отметим, что при использовании непосредственно амбулаторно-поликлинических, лабораторных, функционально-диагностических медицинских услуг без обращения за первичной медико-санитарной помощью застрахованному необходимо оплатить сумму софинансирования. При обращении застрахованного в государственное медицинское учреждение, расположенное за пределами медицинского территориального подразделения, куда он направляется с целью получения медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования, необходимо оплатить сумму софинансирования.

Ранее предполагалось, что введение суммы софинансирования вступит в силу с 1 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)