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"Концепция возвращения" представлена на рассмотрение Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана"

Общество Материалы 25 января 2023 17:20 (UTC +04:00)
"Концепция возвращения" представлена на рассмотрение Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана"

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - "Концепция возвращения" представлена на рассмотрение Наблюдательного совета "Общины Западного Азербайджана".

Об этом сообщили в среду Trend в Общине.

Было отмечено, что 25 января состоялось заседание правления "Общины Западного Азербайджана" в расширенном составе.

Открывая заседание вступительным словом, председатель Общины, депутат Азиз Алекберли отметил, что с целью разработки "Концепции возвращения" был проведен ряд мероприятий, встреч со специалистами, выдвинуты сотни предложений. В ходе этого процесса поступило большое количество ценных предложений от широкой общественности. Поступившие предложения были проанализированы, систематизированы по основным темам и был подготовлен проект документа. Принято решение представить проект на рассмотрение Наблюдательного совета для официального утверждения.

Председатель Общины Азиз Алекберли выразил глубокую благодарность от имени руководства Общины всем, кто принимал участие в разработке и принятии проекта.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос об утверждении Концепции на своем заседании 26 января 2023 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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