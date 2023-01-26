БАКУ /Trend/ - 21-23 апреля в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно списку регистрации, в соревновании примут участие представительницы 44 стран мира, которые выступят как в индивидуальной программе, так и в программе групповых упражнений.

В ходе трехдневного Кубка его участницы поведут борьбу в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.

Традиционно, гимнастке и групповой команде, набравшим самый высокий балл на соревновании, будет вручен Кубок AGF Trophy.



Отметим, что данные соревнования станут десятым по счету Кубком мира по художественной гимнастике, организованным в нашей стране. Напомним, что в 2005 и 2019 годах в столице Азербайджана были проведены чемпионаты мира по художественной гимнастике, а также ранее Баку принял девять Кубков мира по данной дисциплине.

Зрители, желающие воочию увидеть интересные и красочные выступления граций на Кубке мира по художественной гимнастике, могут приобрести билеты на сайте https://iticket.az/ и в кассах города.

Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 10 манатов, а на финалы - 15 манатов.

Подробная информация о соревнованиях будет регулярно обновляться на официальном сайте Федерации гимнастики Азербайджана.