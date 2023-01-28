В азербайджанской армии проводятся учения по боевой подготовке инженерных войск (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, проводятся учения по боевой подготовке с инженерными подразделениями.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, cогласно плану инженерные подразделения выполняют задачи по инженерному обеспечению боевых действий в сложных оперативных условиях.

На учениях с участием специалистов других государственных агентств основное внимание было уделено дальнейшему совершенствованию профессионального уровня и навыков боевой подготовки военнослужащих, выполняющих инженерное обеспечение, а также навыков эффективного использования современной инженерной техники и оборудования, принятых на вооружение.

Личный состав, привлеченный к учениям, выполняет практические задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, преодолению водных преград путем строительства понтонно-мостовых переправ, открытию проходов различными способами на минных полях, преодолению препятствий и другие задачи.

Учения, проводимые с целью повышения боевой готовности личного состава инженерных подразделений азербайджанской армии продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)