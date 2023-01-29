Орхана Аскерова похоронят завтра на второй Аллее шехидов

БАКУ/Trend- Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, похоронят завтра на второй Аллее шехидов.

Как стало известно Trend, тело погибшего из аэропорта перевезут в мечеть Тезепир, после чего передадут семье.

Отметим, что самолет с телом Аскерова уже вылетел из Тегерана.

Рейс везёт также эвакуированных сотрудников посольства, в том числе раненого Васифа Тагиева.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.