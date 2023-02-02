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Предлагается переименовать озеро Ганлы гель

Общество Материалы 2 февраля 2023 13:03 (UTC +04:00)
Предлагается переименовать озеро Ганлы гель

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Было предложено переименовать озеро Ганлы гель, расположенное в Ясамальском районе города Баку, в Яшыл гель или Шамлы гель.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сказано на общественных слушаниях по рассмотрению представленных проектов по озеру Ганлы гель в Государственном агентстве экологической экспертизы.

Отметим, что в сосновой лесопосадке вокруг озера Ганлы гель будет создан парк. На территории планируется также строительство жилых домов.

Сообщается, что площадь парка составит 6 гектаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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