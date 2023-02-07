В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре, приказом Генпрокурора Кямрана Алиева Махир Аббасов назначен начальником Управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов государственной безопасности, по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.

Другим распоряжением Кямрана Алиева Салех Гаджиев назначен на должность руководителя пресс-службы Генеральной прокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)