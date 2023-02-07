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Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 7 февраля 2023 22:51 (UTC +04:00)
Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сбор гуманитарной помощи азербайджанцами для Турции продолжается и в ночные часы.

Как передает Trend, азербайджанцы продолжают собирать гумпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Сбор гумпомощи организован в мебельном магазине Doğtaş по адресу: г. Баку, пр. Бабека 27.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанцы и в ночные часы продолжают собирать гумпомощь для Турции (ФОТО/ВИДЕО)
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