Необходимо ввести транспортные льготы для студентов - Джейхун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Необходимо рассмотреть вопрос о применении определенных льгот для студентов на использование транспортных средств в образовательных целях как внутри страны, так и за ее пределами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана сказал депутат Джейхун Мамедов.

Он отметил, что студенты испытывают трудности с возвращением в Азербайджан из-за высоких цен на авиабилеты.

"Поэтому большинству студентов приходится проводить зимние каникулы не в Азербайджане, а именно в стране, где они учатся. Другая проблема заключается в том, что из-за землетрясения в Турции часть обучающихся там азербайджанских студентов вернулась в Азербайджан. Их книги и учебные пособия, остались там. Но они не могут вернуться и забрать их из-за высокой стоимости авиабилетов.

Учитывая, что руководство страны придает большое значение образованию, соответствующие государственные учреждения должны провести исследования в этой области и дать свои предложения соответствующим структурам",- сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)