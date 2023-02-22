В Азербайджане в связи с коррупцией прекращены полномочия 1 судьи, двое освобождены от должности

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из-за обстоятельств, способствующих коррупции и других нарушений, полномочия 1 судьи были досрочно прекращены, двое были освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Trend, об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета Азербайджана.

На заседании было доведено до внимания, что с целью предотвращения непроцессуальных отношений в судах, устранения порождающих их причин, Совет проводит на местах постоянные мониторинги и прием граждан, изучаются соответствующие обращения, поступившие на "горячую линию" Совета. В связи с нарушениями, вызвавшими справедливое недовольство граждан, в прошлом году было сделано официальное предупреждение более 160 судьям. Было отмечено, что все это учтено при оценке их деятельности, в связи с повторными нарушениями начато дисциплинарное производство.