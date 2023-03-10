В Баку нет очагов разлома - Гурбан Етирмишли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку нет очагов разлома.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, в ходе встречи на тему "Современное сейсмогеодинамическое состояние Азербайджана".

По его словам, очаги разломов больше всего находятся в Каспийском море.

"В 2021 году в Азербайджане и прилегающих к нему территориях было зарегистрировано более 7000 подземных толчков, а за прошлый год - около 3000. В этом году сейсмическая активность была выше в южных регионах страны", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)