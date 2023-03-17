В органах прокуратуры Азербайджана произошли кадровые изменения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со статьей 32.2 Закона "О прохождении службы в органах прокуратуры", в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах прокуратуры, государственный советник юстиции III степени, начальник Управления по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности. 16 марта Генеральный прокурор Кямран Алиев вручил Султанову нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры".

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в соответствии с приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева исполнение обязанностей начальника управления по организации работы с документами и обращениями временно возложено на Сахиба Исмаилова.

Отметим, что Сахиб Исмаилов занимал должность начальника отдела статистики и являлся заместителем начальника управления организационного и исполнительного контроля Генеральной прокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)