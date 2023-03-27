Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ночью и утром 28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, а в первой половине дня 29 марта - юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, ночью 28 марта местами возможны осадки.

В районах Азербайджана со второй половины дня 27 марта до утра 28 марта, и 29 марта в горных и предгорных районах ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.

(Перевод: Фидан Мустафаева)